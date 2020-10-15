«ЛНР зарегистрировала 30 новых случаев заболевания COVID-19

Так называемый «минздрав» группировки «ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировал 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



По состоянию на 15 октября группировка признает 1 273 случая инфекции COVID-19 в отдельных районах Луганской области. Из них с полным выздоровлением и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус выписали в общей сложности 926 человек, умерли 58.

«Главный санитарный врач» Дмитрий Докашенко заявил, что на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области лаборатории не справляются с потоком исследований на коронавирус, которые нужно провести.