В Северодонецке произошел взрыв в подвале многоэтажки. Погиб мужчина

Фото: отдел коммуникации полиции Луганской области

В ходе взрыва в подвале одной из многоэтажек в Северодонецке погиб 53-летний местный житель. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Сообщение о взрыве в подвале многоэтажки в МЖК «Мрія» поступило в отделение полиции 14 октября в 18:16.



«Выездом следственно-оперативной группы предварительно установлено, что в подвале пятиэтажки житель этого дома разбирал взрывоопасный предмет - вероятно, РГД, в результате чего произошел взрыв. Мужчина от полученных ранений погиб на месте», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в квартире погибшего обнаружили реактивный двигатель от реактивной гранаты ПГ22, главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент главной части реактивной гранаты, фрагмент резьбового соединения реактивной гранаты, колпачок сигнального патрона белого цвета, пусковое устройство накольный механизм зажигательной трубки ЗТП, 4 гильзы, 5 пуль.



Правоохранители проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, предусмотренного ст. 115 УК Украины, в процессуальным руководством прокурора решается вопрос о дополнительной квалификации события.

Фото: отдел коммуникации полиции Луганской области