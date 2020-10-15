В Минздраве спрогнозировали возможную стоимость вакцины от COVID-19

После появления вакцины от коронавируса в Украине, она может стоить около 40 долларов за дозу. Однако конечная цена на вакцину по состоянию на сегодня еще не сформирована. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».



«По крайней мере та информация, которую нам предоставляли компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу, предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов», — сказал Степанов.



Министр уточнил, что это приблизительная цена, которую назвали две компании из Китая и США.



«Это примерная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном случае и существенно снижена», — подытожил Степанов.

Ранее Степанов не исключил закупку российской вакцины от коронавируса в случае, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения.