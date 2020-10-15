Местные выборы: в Мариуполе порезали агитационную палатку

В Мариуполе неизвестный порезал агитационную палатку одной из политических партий. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«Вчера, 14 октября, на проспекте Мира неизвестный порезал ножом агитационную палатку одной из политических партий. Полицейские устанавливают подозреваемого», — сказано в сообщении.



Отмечается, что факт внесен в единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).



Досудебное расследование продолжается. Полиция проводит оперативные мероприятия по установлению личности нарушителя.