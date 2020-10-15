С 2014 года на подконтрольной группировке «ДНР» территории были закрыты 19 угольных шахт. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.



По подсчетам правозащитников, без работы остались около 28,7 тысячи человек.





Ранее украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на документ украинских спецслужб сообщало, что «ДНР» не выплатила шахтерам предприятия «Донбассуглереструктуризация» задолженность по зарплате еще за 2014-2015 года.



Так, задолженность по зарплате по состоянию на 19 июня 2020 года составила более 110 000 тысяч российских рублей.



А глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не смог назвать сроки погашения задолженности по зарплатам на шахте «Ясиновская-Глубокая» в Макеевке. Он утверждает, что проблема в угольной отрасли «обострилась» из-за пандемии коронавируса — произошло снижение энергопотребления, в связи с чем упал спрос на сырье для электростанций.



Согласно данным «Восточной правозащитной группы», за все годы оккупации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были закрыты около 70% угледобывающих предприятий.