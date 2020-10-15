Три украинских телеканала хотят проверить из-за трансляции встречи Медведчука с Путиным

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалам Newsone, «112 Украина» и ZIK из-за трансляции встречи одного из лидеров партии «Оппозиционный блок За жизнь» Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении Нацсовета.



Регулятор решил, что заявления российского президента, которые транслировали телеканалы, могли ввести в заблуждение зрителей, создав позитивный образ Путина.



Также в Нацсовете считают, что его выступление было направлено на «гуманизацию и популяризацию в Украине государства-агрессора, что может создать опасность национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере».



Кроме того, телеканалы не разъяснили зрителям, что заявления Медведчука являются предвзятыми и субъективными.



Все три телеканала входят в так называемый пул Медведчука, поскольку принадлежат его соратнику Тарасу Козаку.



Нацсовет с начала года уже назначил четыре проверки телеканала «112 Украина», однако их не проводят из-за пандемии коронавируса.