В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что взять в плен одного из глав группировок «Л-ДНР» — это вполне реальная задача для спецсил. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью «Обозревателю».



«Да, это задача, которую можно выполнить. И один из примеров успешной работы наших воинов — в феврале 2017 двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником "народной милиции" "Луганской народной республики". Эта задача была успешно выполнена», — сказал Кривонос.



На уточняющий вопрос, удаться ли это сделать без потерь с украинской стороны, генерал ВСУ ответил: «Они остались живы, попали в плен. Но через три года, в декабре прошлого года, мы их обменяли».

Смерть в результате взрыва «начальника управления народной милиции ЛНР» Олега Анащенко в 2017 году была результатом операции украинских спецслужб, сообщил спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко.