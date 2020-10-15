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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

15 октября 2020, 23:26

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За последние несколько дней восемь человек умерли вследствие осложнений из-за COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусную болезнь диагностировали у 244 человек. С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 6 491 человека. Из них 2 111 человек выздоровели, а 78 — умерли.

В отдельных районах Донетчины (ОРДО) выявлено 153 случаев COVID-19 и 17 летальных случаев, заявили в группировке «ДНР». По состоянию на 15 октября группировка признает 4905 случаев COVID-19: выписаны — 2297 человек, летальных случаев — 324.

В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше, чем позволяют выявить исследования. Как утверждает «министр здравоохранения» Александр Оприщенко, в сутки в ОРДО проводится около 500 тестирований.

В Луганской области зафиксировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции, а также 1 летальный случай. Всего диагноз лабораторно подтвержден у 2125 человек. Из них выздоровели — 737, умерли — 29.

Группировка «ЛНР» заявила о 30 новых случаев заболевания COVID-19. Всего «ЛНР» признает 1 273 случая COVID-19. Из них 926 человек выздоровели, умерли — 58.

Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ «Станица Луганская» 15 октября, так как пункт пропуска не работает. Командующий ООС принял решение о приостановке работы КПВВ из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в ОРЛО.

Восемь городов Луганской области и Славянский район Донецкой области отнесены в красную зону карантина.

Права человека

«ДНР» приговорила жителя ОРДО к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже» в пользу украинской спецслужбы.

Экономика

В Офисе президента заявили, что создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на подконтрольной части Донбасса поможет «сшить» регион и будет способствовать реинтеграции. Вопрос о создании СЭЗ стал вторым из пяти вопросов для всенародного опроса, который планируется провести в день местных выборов 25 октября.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал свободную экономическую зону одной из форм особенностей местного самоуправления и исполнительной власти в ОРДЛО.

С 2014 года «ДНР» закрыла 19 угольных шахт, сообщили в «Восточной правозащитной группе». По данным правозащитников, без работы остались около 28,7 тысячи человек.

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