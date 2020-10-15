В Славянске у здания суда произошел конфликт между митингующими

В Славянске возле здания Донецкого окружного административного суда 15 октября произошел конфликт между представителями организации «Национальный корпус» в Донецкой области и неизвестными людьми.



В суде должны были рассматривать иск Геннадия Мацигоры против партии «Оппозиционный блок за жизнь» (ОПЗЖ), а также кандидата на должность городского головы Мариуполя Владимира Клименко и территориальной избирательной комиссии Мариуполя.



Суть иска в суде заявлена так: «о признании противоправными действия по осуществлению предвыборной агитации, обязательство совершить определенные действия».

У здания суда собрались сторонники ОПЗЖ с соответствующей символикой. Также там присутствовали члены «Национального корпуса» и группа неизвестных людей с символикой организаций «Азов» и «Правый сектор».



Как сообщает интернет-издание «Патриот Донбасса», группа людей выдавала себя за членов национального движения, которые выступали против ОПЗЖ, но их заподозрили в провокациях.



Во время разговора один из мужчин ударил кулаком по лицу другого мужчину. После удара в конфликт вмешались сотрудники полиции. Некоторые из присутствующих убежали.