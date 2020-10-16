Штаб ООС зафиксировал шесть нарушений «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 6 раз нарушили договоренности о перемирии. Об этом заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет БПЛА боевиков с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы действие беспилотника было подавлено.



Также, по данным штаба, боевики нарушили режим тишины неподалеку Причепиловки. На этом участке применялись автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия дважды зафиксирован вблизи Авдеевки и дважды — в районе Новотошковского.



Указано, что боевых потерь вследствие выстрелов не было.



С начала текущих суток, 16 октября, украинской стороной нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.