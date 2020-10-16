В Донецке театр и филармония закрыты из-за коронавируса

В Донецке филармония и музыкально-драматический театр не работают уже несколько дней. Все ближайшие концерты и спектакли были перенесены на неопределенный срок.

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Донецкий музыкально-драматический театр

По данным Telegram-канала Dontel, основной причиной закрытия валяются выявленные ранее случаи заражения коронавирусом у работников. Такое решение руководство культурных заведений отдельно согласовывало с «министерством культуры» группировки «ДНР».



Кроме того, планирует остановить работу Донецкий академический театр оперы и балета. По информации Dontel, в этом театре еще в сентябре были подтвержденные случаи COVID-19 у солистки и костюмера.



Также есть предварительные сведения о намерении отменить выступления в донецком цирке «Космос», отмечает Telegram-канал.