Депутат «Слуги народа» Тищенко заболел коронавирусом

Народный депутат, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook в пятницу.



«Сдал тест на коронавирус — результат положительный. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу», — написал нардеп.



Тищенко отметил, что уходит на больничный, но продолжает общение с избирательными штабами.

Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому... Опубликовано Николаем Тищенко Пятница, 16 октября 2020 г.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что до 60 народных депутатов переболели или болеют коронавирусом, еще до 30 человек — в аппарате Парламента.



За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5992 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии выявлено 287 231 заболевших COVID-19. Из них 121 919 человек выздоровели, а 5408 умерли.