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Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука к автору книги о деле Стуса

16 октября 2020, 12:45

Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука к автору книги о деле Стуса

В Киеве утром 16 октября началось очередное заседание Дарницкого районного суда по иску народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука к издательству Vivat и историку Вахтангу Кипиани из-за книги «Дело Василия Стуса». Об этом передает «Укринформ».

Как отметил на пресс-брифинге перед Кипиани, он в очередной раз приходит на заседание суда, надеясь встретить здесь Медведчука.

«Если мы проиграем это дело в первой инстанции, мы будем подавать апелляцию», — сказал он.

Он отметил, что на руках у людей уже есть более 10 000 экземпляров книги, которую издательство несколько раз допечатывало.

«Я не думаю, что речь может идти об изъятии частных экземпляров. Но книга есть в государственных библиотеках, в книжных сетях, в публичном обращении», — подчеркнул Кипиани.

Под зданием суда уже традиционно в дни заседаний по этому делу проходит акция, организованная объединением «Движение сопротивления капитуляции». На акцию пришли общественные активисты, волонтеры, участники АТО, педагоги, музыканты, блогеры, журналисты. Участники акции подготовили перформанс «Народный трибунал над Медведчуком». Запланирован показ фильма о Стусе «Запрещенный» режиссера Романа Бровко.

Медведчук подал в суд на автора книги о Стусе Вахтанга Кипиани в конце августа 2019 года. Медведчук отрицает 9 эпизодов из книги и требует запретить ее распространение.

Книга «Дело Василия Стуса» содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о резонансном деле поэта Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.

Медведчук был назначен государственным адвокатом Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз.

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