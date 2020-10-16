В ОП считают, что актуализация Будапештского меморандума поможет деоккупировать Крым и Донбасс

Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине создать более прочные переговорные позиции по деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом говорится в комментарии Офиса президента к пятому вопросу в рамках всеукраинского опроса, инициированного Владимиром Зеленским.



В ОП считают, что Будапештский меморандум «стал одним из самых недооцененных документов, созданных в бурных 1990-х годах на руинах СССР».



Будапештский меморандум — документ о гарантиях безопасности и нераспространении ядерного оружия, был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, США и Великобританией. Подписанты обязывались соблюдать территориальную целостность и неприкосновенность Украины взамен на отказ от разработки ядерного потенциала страны.



Как указывают в ОП, гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года.



«Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов Меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии», — говорится в пояснении.



В ОП также заявляют, что начиная с 2014 года и в течение последующих пяти лет тогдашняя украинская власть не предприняла усилий для деоокупации Крыма, в частности, разделив в переговорах крымский и донбасский кейсы.

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.



Ожидается, что опрос 25 октября будет проведен за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства. Офис президента отметил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.