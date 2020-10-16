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Глава ДонОГА поддержал создание свободной экономической зоны на Донбассе

16 октября 2020, 16:37

Глава ДонОГА поддержал создание свободной экономической зоны на Донбассе

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко обратился к жителям региона с призывом поддержать введение свободной экономической зоны на Донбассе. 

«25 октября каждый из нас пойдет на выборы, чтобы поддержать тех, кому доверяет. В этот день, впервые в истории Украины, президент предлагает украинцам уникальную возможность: принять участие в обсуждении пяти важных для Украины вопросов. Один из них: поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе», — говорит Кириленко в видеообращении.

Глава ДонОГА подчеркивает, что ответ на этот вопрос – возможность быть услышанным в высших кабинетах государственной власти.

По его словам, свободная экономическая зона означает для Донбасса уменьшение налогов, создание новых предприятий и рабочих мест, высокие зарплаты и инвестиции в развитие. Это, в свою очередь, приведет к снижению стоимости товаров и услуг на территории области для простых жителей.

«Донетчина получит уникальный шанс стать одним из самых богатых регионов Украины», — считает Кириленко.

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Второй вопрос касается того, поддерживают ли граждане создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях.

В Офисе президента уточнили, что речь идет о создании специальных экономических условий на подконтрольной части Донбасса. На Банковой считают, что такой пример поможет «сшить» регион и будет способствовать реинтеграции. 

В ОП также отметили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Но его результаты станут ориентиром для главы государства при принятии важных решений.

Ожидается, что опрос 25 октября пройдет за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства.

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