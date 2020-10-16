Украина еще не озвучивала в ТКГ вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе

Вопрос о возможном создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе еще не обсуждался в Трехсторонней контактной группе. Об этом в интервью «Новостям Донбасса» сообщил первый президент, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.



«Еще не поднимался, не предлагался. Это — высказывалось как идея, в том числе, и украинской делегации», — сказал он.



Кравчук отметил, что создание СЭЗ будет возможным только после установления мира на Донбассе, вывода наемников и оружия, а также проведения местных выборов.



Глава украинской делегации подчеркнул, что решение о создании СЭЗ находится в компетенции Верховной Рады.



«Сейчас мы находимся на этапе организации и подготовки таких условий. Но мы как ТКГ находимся на этапе начала этой работы, а как она пойдет, какие будут отношения к этим предложениям, к каким в конце концов выводам мы придем, какая будет позиция государственных органов Украины, так как им принимать законы и постановления», — отметил он.



Также по словам Кравчука, предпосылками для создания СЭЗ может стать новая «дорожная карта» по урегулированию, которую сейчас разрабатывают все участники политической подгруппы ТКГ.