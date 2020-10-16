Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина еще не озвучивала в ТКГ вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе

16 октября 2020, 18:10

Украина еще не озвучивала в ТКГ вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе

Вопрос о возможном создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе еще не обсуждался в Трехсторонней контактной группе. Об этом в интервью «Новостям Донбасса» сообщил первый президент, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

«Еще не поднимался, не предлагался. Это — высказывалось как идея, в том числе, и украинской делегации», — сказал он.

Кравчук отметил, что создание СЭЗ будет возможным только после установления мира на Донбассе, вывода наемников и оружия, а также проведения местных выборов.

Глава украинской делегации подчеркнул, что решение о создании СЭЗ находится в компетенции Верховной Рады.

«Сейчас мы находимся на этапе организации и подготовки таких условий. Но мы как ТКГ находимся на этапе начала этой работы, а как она пойдет, какие будут отношения к этим предложениям, к каким в конце концов выводам мы придем, какая будет позиция государственных органов Украины, так как им принимать законы и постановления», — отметил он.

Также по словам Кравчука, предпосылками для создания СЭЗ может стать новая «дорожная карта» по урегулированию, которую сейчас разрабатывают все участники политической подгруппы ТКГ.

ТЕГИ

Люди
Леонид Кравчук
Прочее
Свободная экономическая зона Трехсторонняя контактная группа дорожная карта

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:05
«ДНР» ввела запрет на обслуживание покупателей без масок
16:17
В Донецке установили памятник боевику «Мотороле»
12:12
«ДНР» зафиксировала 153 заболевших коронавирусом за сутки. 13 человек умерли
11:10
В Донецке театр и филармония закрыты из-за коронавируса
09:45
«ЛНР» заявила о 17 новых случаях COVID-19
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:38
Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег
18:10
Пушилин показательно уволил «мэра» Зугрэса
17:11
С 2014 года «ДНР» закрыла 19 шахт на Донбассе — правозащитники
16:22
В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше
14:30
«Это недостаточно». В «ДНР» рассказали, сколько проводят тестов на коронавирус в сутки
13:07
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 16 октября на въезд и выезд
11:30
«ДНР» лишила свободы жителя Донетчины на 16 лет по обвинению в «шпионаже»
10:15
«ДНР»: 153 новых случаев коронавируса и 17 смертей
09:29
«ЛНР» зарегистрировала 30 новых случаев заболевания COVID-19
все новости
20:52
«Красная» зона карантина на Луганщине: что закроют с понедельника
19:32
Штепа не пришла на заседание суда, так как находится в зоне риска из-за СOVID-19
18:29
Резников: Жители Донбасса с паспортами РФ смогут остаться жить в качестве иностранцев после деоккупации
18:10
Украина еще не озвучивала в ТКГ вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе
18:05
«ДНР» ввела запрет на обслуживание покупателей без масок
17:27
Резников считает, что уже пора готовить чиновников для работы на Донбассе после деоккупации
17:08
ЕС призвал Россию вернуться к консультациям о крушении MH17
16:37
Глава ДонОГА поддержал создание свободной экономической зоны на Донбассе
16:17
В Донецке установили памятник боевику «Мотороле»
16:01
Кравчук рассказал, какие пункты будут в новой «дорожной карте» по Донбассу
15:35
В Луганской области фиксируют более сотни заболевших COVID-19 второй день подряд
15:27
Кравчук: Украина не отказывалась от новой «дорожной карты» по Донбассу, о чем заявлял Грызлов
14:50
В Донецкой области может быть на две тысячи больше заболевших коронавирусом. Это допускают в ОГА
13:53
В ОП считают, что актуализация Будапештского меморандума поможет деоккупировать Крым и Донбасс
13:29
Украина может получить американскую или британскую вакцину от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Поджог или стихийное бедствие. Почему горела Луганщина? ►
12 октября, 17:54
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
10 октября, 21:07
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
08 октября, 19:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция