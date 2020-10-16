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Штепа не пришла на заседание суда, так как находится в зоне риска из-за СOVID-19

16 октября 2020, 19:32

Штепа не пришла на заседание суда, так как находится в зоне риска из-за СOVID-19

Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа не пришла в суд из-за коронавируса из-за ухудшения эпидемической ситуации. Она болеет диабетом, а следовательно, находится в группе риска. Об этом сообщает 5 канал.

Прокурор такие обстоятельства признал уважительными, поэтому заседание перенесли на 29 октября.

«Обвиняемая Штепа имеет хроническое заболевание сахарным диабетом, что подтверждается документами, которые имеются в материалах дела. Поэтому она является лицом, которое уязвимо к коронавирусной болезни. Также ссылаются на то, что в Орджоникидзевском районном суде уже есть случай коронавируса. Поэтому они просят отложить судебное заседание», — сообщила Алина Лишенко, секретарь судьи по делу.

Представитель обвинения Александр Чекин считает, что зал судебного заседания позволяет разместить и обвиняемую, и защитников в зале с соблюдением установленной дистанции.

«Есть средства личной защиты, то есть маски, костюмы. Почти все, что можно, суд не возражает использовать в целях защиты, и я считаю, что эти их действия — обвиняемой и ее защиты — это является затягиванием судебного процесса», — сказал он.

Нелю Штепу задержали 12 июля 2014 года, а на следующий день по решению Харьковского Краснозаводского районного суда арестовали. Под стражей она находилась до января 2018 года. Защита Штепы подала иск в Европейский суд по правам человека о превышении сроков предварительного заключения и чрезмерно долгом разбирательстве, и получила компенсацию.

Дело находится в украинских судах с февраля 2015 года, и до сих пор на подготовительной стадии. 1 июля прокуратура сменила представителей гособвинения.

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