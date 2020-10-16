Резников: Украина готовит новое разведение войск на Донбассе

Украинская сторона готовит к открытию до 10 ноября два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда в районе населенных пунктов Счастье и Золотое, а также ведет подготовку к очередному разведению войск на четырех направлениях. Об этом во время прямого включения Вашингтон-Киев заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает «Укринформ».



По его словам, на сегодня уже очерчены 19 новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.



Еще готовится открытие двух новых контрольных пунктов въезда и выезда в населенных пунктах Счастье и Золотое. По словам Резникова, это может произойти 10 ноября.



Однако, вице-премьер подчеркнул, что окончательная точка в этих вопросах не поставлена.