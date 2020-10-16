По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной власти территории Донецкой области выявили 168 заболевших коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 6 659 случаев коронавируса. Из них 2 149 человек выздоровели, 78 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области за сутки зафиксировано 153 заболевших коронавирусом.Кроме того, умерли 13 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». За все время пандемии «ДНР» подтверждает 5058 заболевших COVID-19. Их них выздоровели 2328 пациентов, а умерли 337 человек.



В Луганской области выявлено 104 заболевших коронавирусом. За все время исследований выявлено 2229 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 737 человек, а умерли 32.



В отдельных районах Луганской области коронавирус выявлен у 17 человек. По состоянию на 16 октября группировка признает 1290 случаев COVID-19. Из них 950 человек выздоровели, 58 — умерли.





Политика



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук подтвердил, что на заседании 14 октября россияне предложили новую «дорожную карту» по Донбассу. Однако украинская сторона не отказывалась от ее разработки, как об этом заявлял полпред РФ на переговорах Борис Грызлов. Кравчук также рассказал о том, что будет включать этот пошаговый план.



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