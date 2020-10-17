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В Донецкой области коронавирус подтвердили еще у 118 человек

17 октября 2020, 08:49

В Донецкой области коронавирус подтвердили еще у 118 человек

За пятницу, 16 октября, коронавирус подтвердили у 118 жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

География новых случаев COVID-19:

• 102 в Мариуполе (6 детей);
• 6 в Торецке;
• 5 в Краматорске;
• 2 в Бахмуте;
• по 1 в Покровске, Никольском и Марьинском районах.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 6777 заболевших коронавирусом. Из них 2234 человека выздоровели, а 78 умерли. Продолжают лечение 4465 человек.

Кириленко отметил, что из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется «первичная и вторичная статистическая обработка информации», поэтому в сводках возможны задержки. «В конце концов будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться чуть больше времени», — подчеркнул руководитель области.

Ранее в ДонОГА допустили, что заболевших коронавирусом в региона может быть на полторы-две тысячи больше.

С понедельника в красной зоне карантина в Донецкой области будет находиться Славянский район.

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