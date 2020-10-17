Боевики три раза стреляли по украинским позициям

За минувшие сутки, 16 октября, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли окрестности Водяного из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершили дистанционное минирование, применив ручной противотанковый гранатомет.



Кроме того, в районе Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.



«На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было», — говорится в сообщении.