Футболисты «Шахтера» Пятов и Степаненко выздоровели от коронавируса

Двое футболистов донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и Тарас Степаненко по итогу повторных тестов получили отрицательные результаты на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Для голкипера Пятова и полузащитника Степаненко заканчивается режим самоизоляции. День возвращения к тренировкам будет определен по результатам медосмотра.



Еще 9 игроков «Шахтера», у которых коронавирус выявлен 8 октября, остаются на самоизоляции. Они будут повторно тестироваться в воскресенье, 18 октября.



17 октября в 17:00 «Шахтер» примет «Львов» в рамках шестого тура Украинской премьер-лиги. Матч состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве без зрителей.