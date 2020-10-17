В ВСУ коронавирусом заболел еще 141 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован 141 заболевший коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них 13 человек госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей. Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.



Всего за время пандемии выздоровели 3 187 человек, летальных случаев — 12.



На изоляции, в том числе самоизоляция, находится 473 человека.

В Украине за минувшие сутки выявлено 6410 заболевших коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 109 человек умерли, а 2194 выздоровели.