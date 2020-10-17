Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ВСУ коронавирусом заболел еще 141 человек

17 октября 2020, 12:19

В ВСУ коронавирусом заболел еще 141 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован 141 заболевший коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из них 13 человек госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей. Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Всего за время пандемии выздоровели 3 187 человек, летальных случаев — 12.

На изоляции, в том числе самоизоляция, находится 473 человека.

В Украине за минувшие сутки выявлено 6410 заболевших коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 109 человек умерли, а 2194 выздоровели.

ТЕГИ

Прочее
Всу коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:05
В Донецк передали более 400 тонн гуманитарной помощи
11:42
«ЛНР» продлила самоизоляцию для учащихся и закрыла ночные клубы
10:53
«ДНР»: За сутки в ОРДО — 119 заболевших и 12 умерших от COVID-19
10:17
«ЛНР» зафиксировала 22 заболевших COVID-19 и 2 смерти
23:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:05
«ДНР» ввела запрет на обслуживание покупателей без масок
16:17
В Донецке установили памятник боевику «Мотороле»
12:12
«ДНР» зафиксировала 153 заболевших коронавирусом за сутки. 13 человек умерли
11:10
В Донецке театр и филармония закрыты из-за коронавируса
09:45
«ЛНР» заявила о 17 новых случаях COVID-19
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:38
Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег
18:10
Пушилин показательно уволил «мэра» Зугрэса
17:11
С 2014 года «ДНР» закрыла 19 шахт на Донбассе — правозащитники
16:22
В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше
все новости
16:13
В Луганской области 105 человек заболели и четверо умерли от COVID-19
15:05
В Донецк передали более 400 тонн гуманитарной помощи
14:09
Заммэра на Луганщине задержали во время получения «отката»
13:03
Во время боев на Донбассе погибли 73 медика
12:19
В ВСУ коронавирусом заболел еще 141 человек
11:42
«ЛНР» продлила самоизоляцию для учащихся и закрыла ночные клубы
10:53
«ДНР»: За сутки в ОРДО — 119 заболевших и 12 умерших от COVID-19
10:17
«ЛНР» зафиксировала 22 заболевших COVID-19 и 2 смерти
09:31
Футболисты «Шахтера» Пятов и Степаненко выздоровели от коронавируса
09:16
Боевики три раза стреляли по украинским позициям
09:04
Новый рекорд: 6410 заболевших коронавирусом за сутки в Украине
08:49
В Донецкой области коронавирус подтвердили еще у 118 человек
23:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
23:00
Резников: Украина готовит новое разведение войск на Донбассе
22:21
Суд все-таки отстранил начальника патрульной полиции Донетчины от должности
все новости
ВИДЕО
Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег
15 октября, 20:38
Поджог или стихийное бедствие. Почему горела Луганщина? ►
12 октября, 17:54
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
10 октября, 21:07

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция