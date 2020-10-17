Во время боев на Донбассе погибли 73 медика

В результате российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли 73 медика. Их имена увековечили на мемориале, который накануне открыли в Северодонецке Луганской области.



Как сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования медсил ВСУ Алексей Мазепа, мемориал содержит имена 73 медиков.



«Открыли мемориал, на котором указаны фамилии. На сегодня на этом мемориале 73 фамилии. Это военные медики, которые погибли во время боевых действий и те, кто умер из-за травм или по состоянию здоровья. Мы говорим об общих потерях», — сказал он в интервью программе «О важном» на Донеччина TV.



Мазепа указал на нарушения боевиками норм международного гуманитарного права, в частности, во время обстрелов автомобилей с медиками.