В Луганской области 105 человек заболели и четверо умерли от COVID-19

В Луганской области коронавирус диагностировали еще у 105 человек. Кроме этого, умерли четверо заболевших ранее. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.



География выявленных в области заболеваний: Северодонецк — 37 человек, Рубежное — 27, Лисичанск — 6, Беловодский район — 2, Кормянский — 2, Марковский — 6, Меловской — 1 Новоайдарский — 11, Попаснянский — 3, Сватовский — 6, Станично-Луганский — 2, Старобельский — 2.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли четыре человека — 72-летняя женщина из Кременского района, 53-летний мужчина из Новопсковского района, 70-летняя женщина из Рубежного и 79-летняя женщина Золотого.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 2334 человек. Из них выздоровели 737 человек, 36 — умерли.

В Украине за минувшие сутки выявлено 6410 заболевших коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 109 человек умерли, а 2194 выздоровели.