Ляшко: Введение жесткого карантина — «исключительно резервный момент»

Введение жесткого карантина в Украине, как это было в начале пандемии, рассматривается как «исключительно резервный момент». Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».



По его словам, система здравоохранения в Украине сейчас справляется с приростом больных коронавирусом.



«Сегодня мы регистрируем по 5 000-5700 случаев в Украине — коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и в 10 000 — будем справляться ... Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных», — сказал Ляшко.



Чтобы предотвратить двукратного роста пациентов с COVID-19 главный санврач призвал жителей придерживаться противоэпидемиологических правил.



«Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапса системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна — это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать», — добавил он.

В Украине за минувшие сутки выявлено 6410 заболевших коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 109 человек умерли, а 2194 выздоровели.