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Боевики 5 раз нарушили режим «тишины»

18 октября 2020, 09:00

Боевики 5 раз нарушили режим «тишины»

За минувшие сутки боевики пять раз стреляли по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Под огнем из гранатометов различных систем оказались окрестности Водяного, Авдеевки и Шумов.

«Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было», — говорится в утренней сводке.

В районах Пищевика и Широкино зафиксированы пролеты двух беспилотников типа «Квадрокоптер», с пересечениями линии разграничения. БПЛА были подавлены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

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