Боевики 5 раз нарушили режим «тишины»

За минувшие сутки боевики пять раз стреляли по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем из гранатометов различных систем оказались окрестности Водяного, Авдеевки и Шумов.



«Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было», — говорится в утренней сводке.



В районах Пищевика и Широкино зафиксированы пролеты двух беспилотников типа «Квадрокоптер», с пересечениями линии разграничения. БПЛА были подавлены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение.