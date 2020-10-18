«ЛНР» заявила о 28 новых случаях COVID-19 и одной смерти

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 28 новых случаев заболевания COVID-19 и один летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Географию новых случаев заболевания или другие подробности в «ЛНР» не называют.

По состоянию на 17 октября «ЛНР» признает 1340 заболевших коронавирусом в ОРЛО, из которых 991 человек выздоровел, 61 — умер.

Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях у органов Украины нет.

В субботу, 17 октября, «ЛНР» продлила еще на неделю ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19.



За прошедшие сутки в Украине выявлено 5 231 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.