В ВСУ — 13-й летальный случай и 91 заболевший за сутки

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксирован 91 новый случай заболевания COVID-19 и один летальный случай. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Отмечается, что военный во время пребывания в отпуске 28 сентября обратился к семейному врачу по месту жительства. 4 октября по результатам КТ во Львове ему диагностировали двустороннюю пневмонию, а 10 октября в связи с ухудшением состояния здоровья госпитализировали в Жовковскую ЦРБ. В этот же день реанимобилем больного эвакуировали в Военно-медицинский клинический центр Западного региона в тяжелом состоянии. 11 октября военного перевели на ИВЛ.



«Несмотря на проводимую терапию, нарастали признаки дыхательной недостаточности, состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Результаты ПЦР тестирования, подтвердившие у умершего острую респираторную болезнь COVID-19, были получены 17 октября. Военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания», — говорится в сообщении.



Среди новых случаев, выявленных за минувшие сутки, госпитализированы 14 человек. Остальные лечатся дома под наблюдением медслужбы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.



По состоянию на 18 октября коронавирусом в ВСУ болеет 1082 человека. Всего за время пандемии выздоровели 3 220 человек, умерли — 13.



На изоляции, в том числе самоизоляция, находится 465 человек.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 5 231 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.