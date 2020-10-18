ВСУ перехватили управление беспилотником ОБСЕ

Беспилотник СММ ОБСЕ глушили во время пролета над подконтрольным властям городом Рубежное в Луганской области, что привело к потере контроля над БПЛА. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



16 октября, пролетая над районами вблизи железнодорожной станции в Рубежном, БПЛА СММ подвергался сильному воздействию помех сигналу.



«Вскоре после этого БПЛА совершил приземление, которое наблюдатели не контролировали», — говорится в сообщении.



Впоследствии три представителя Вооруженных сил Украины вернули БПЛА команде СММ без видимых повреждений.