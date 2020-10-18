Шестеро человек умерли от COVID-19 на Луганщине. За сутки — 88 новых случаев

В Луганской области зафиксировано шесть летальных случаев, вызванных заболеванием коронавирусной болезнью. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.



Вследствие осложнений из-за COVID-19 умерли два жителя Лисичанска (81-летний мужчина и 55-летняя женщина), два жителя Марковского района (43-летний и 73-летний мужчины), а также жители Беловодского (68-летний мужчина) и Попаснянского районов (44-летняя женщина) .



За прошедшие сутки в области зафиксировано 88 новых случаев COVID-19: Северодонецк — 15 человек, Лисичанск — 12, Белокуракинский район — 3, Марковский — 15, Новопсковский — 10, Станично-Луганский — 1, Старобельский — 13, Троицкий — 19.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 2422 человек, из них 780 человек выздоровели, 40 — умерли.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 5 231 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.