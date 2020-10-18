Донецк не справляется с COVID-19, в ТКГ готовят новую «дорожную карту». Главное за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 7008 случаев COVID-19 (2281 человек выздоровел, 80 — умерли). За неделю выявлено 1359 случаев заболевания и 16 летальных случаев.



Группировка «ДНР» подтверждает 5278 случаев заболевания COVID-19 (2369 человек выздоровели, 349 — умерли). В течение недели зафиксировано 722 заболевших и 60 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 2422 человек, из них 780 человек выздоровели, 40 — умерли. За неделю — 596 заболевших и 17 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 1340 заболевших коронавирусом в ОРЛО (991 человек выздоровел, 61 — умер). За неделю — 131 новый случай COVID-19 и 9 смертей.



«ДНР» разрешила выписывать пациентов с COVID-19 без проведения ПЦР-тестирования в случае отсутствия возможности для исследования биоматериала.



Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года. Также вводятся новые ограничения на массовых мероприятий, школам рекомендовано перейти на преждевременные каникулы, а техникумам и вузам — на дистанционное обучение.



Восемь городов Луганской области и Славянский район Донецкой области отнесены в красную зону карантина.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук подтвердил, что на заседании 14 октября россияне предложили новую «дорожную карту» по Донбассу. Однако украинская сторона не отказывалась от ее разработки, как это утверждал полпред РФ на переговорах Борис Грызлов. Кравчук также рассказал о том, что будет включать этот пошаговый план.



В Офисе президента заявили, что создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на подконтрольной части Донбасса поможет «сшить» регион и будет способствовать реинтеграции. Вопрос о создании СЭЗ стал вторым из пяти вопросов для всенародного опроса, который планируется провести в день местных выборов 25 октября.



Кравчук сообщил, что вопрос о возможном создании свободной экономической зоны еще не обсуждался в ТКГ.



Жители оккупированных территорий, которые получили российское гражданство, смогут остаться жить на Донбассе в качестве иностранцев после деоккупации, заявил вице-премьер-министр, глава МинВОТ Алексей Резников.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила двух жителей ОРДО к 10-ти и 16 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу украинской спецслужбы.



Боевые действия



На Донбассе с начала года от взрывов пострадали 79 гражданских лиц, 13 из них — погибли.



СММ ОБСЕ подтвердила информацию о ранении двух подростков в неподконтрольной Макеевке в результате взрыва предположительно гранаты.



Экономика



С 2014 года «ДНР» закрыла 19 угольных шахт, сообщили в «Восточной правозащитной группе». По данным правозащитников, без работы остались около 28,7 тысячи человек.



Общество



В гинекологическом отделении больницы № 3 в Донецке 23 медработника написали заявления на увольнение, еще один врач уволился. Медики жалуются на дефицит средств защиты и медикаментов в условиях приема пациентов с коронавирусом, которых определяют в отделение после перепрофилирования.



Лидеры стран ЕС призывают Россию продолжить трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по крушению на Донбассе «Боинга», выполнявшего рейс МН17.



Посольство Швейцарии и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили в отдельные районы Донбасса 436 тонн гуманитарной помощи.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Реальная ситуация с коронавирусом в Донецке и Луганске: что пытаются скрыть группировки «ДНР» и «ЛНР»? // Свободная экономическая зона, воскрешение Будапештского меморандума и опыт Хорватии. Что поможет вернуть Донбасс? // Как сегодня выглядит шоппинг в Донецке и Луганске: полупустые магазины, двойная оплата за онлайн-доставку и месяцы ожиданий.



«Донбасс Реалии»: Войну на Донбассе изменит Нагорный Карабах? // Сколько времени осталось украинской авиации? // Коронавирус атакует «ДНР» и «ЛНР».



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