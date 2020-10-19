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Штаб: На Донбассе дважды нарушили «режим тишины»

19 октября 2020, 08:07

Штаб: На Донбассе дважды нарушили «режим тишины»

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, нарушив договоренности о режиме прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что оба факта задокументированы на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применили автоматический станковый гранатомет.

«Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли», — подчеркнули в штабе.

С начала текущих суток, 19 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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