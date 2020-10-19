Штаб: На Донбассе дважды нарушили «режим тишины»

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, нарушив договоренности о режиме прекращения огня.



Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что оба факта задокументированы на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применили автоматический станковый гранатомет.



«Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли», — подчеркнули в штабе.



С начала текущих суток, 19 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.