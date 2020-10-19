В Донецкой области выявили еще 126 заболевших коронавирусом. Два человека умерли

В Донецкой области из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще два человека. Новыми жертвами стали 67-летняя жительница Бахмута и 73-летняя жительница Мирнограда.
Об этом сообщил руководитель облгосадминистрации Павел Кириленко.
Кроме того, за воскресенье, 18 октября, коронавирус в области диагностировали у 126 человек.
География новых случаев COVID-19:
• по 22 в Мариуполе (2 ребенка) и Славянске (2 ребенка);
• 19 в Славянском районе;
• 17 в Краматорске;
• 9 в Лиманской ОТГ;
• по 7 в Бахмуте и Покровске;
• 6 в Доброполье;
• по 4 в Никольском и Покровском (1 ребенок) районах;
• 3 в Мирнограде;
• по 2 в Дружковке и Бахмутском районе;
• по 1 в Александровской (ребенок) и Соледарской ОТГ.
За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 7134 заболевших коронавирусом. Из них 2281 человек выздоровел, а 82 умерли. Продолжают лечение 4771 пациент.