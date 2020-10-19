СМИ: Завод в Запорожье в обход санкций собирает российские автомобили

Запорожский автомобилестроительный завод обходит запрет на ввоз автомобилей из России путем сборки полуразобранных машин. Об этом говорится в статье на «Экономической правде».



В сентябре ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей для местного рынка в сотрудничестве с Groupe Renault. Состоялась онлайн-презентация новой модели, которую будут собирать на ЗАЗ — купе кроссовер Renault Arkana.



«Французское в этой модели только название, потому что Renault Arkana изготавливают на российском заводе "АвтоВАЗ". А "начало производства" на ЗАЗ — на самом деле является крупноузловой сборкой, чтобы обойти запрет на ввоз автомобилей из России», — пишет автор.



Крупноузловая сборка — это когда завод-производитель поставляет в контейнерах уже готовые к складыванию отдельные агрегаты и крупные узлы.



Отмечается, что крупноузловая сборка часто используется при импорте автомобилей как способ обхода высоких импортных пошлин или акцизных сборов. Обычно таможенные ставки на детали ниже, чем на готовый автомобиль.



ЗАЗ входит в корпорацию «УкрАвто», принадлежащую украинскому бизнесмену Тариэлу Васадзе. Он является основателем и совладельцем «УкрАвтоВаза» — компании, которая является официальным импортером автомобилей Lada в Украине.