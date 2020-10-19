В ВСУ произошел 14-й летальный случай из-за COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксирован 14-й летальный случай вследствие COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Военнослужащего из Киевской области 29 сентября госпитализировали в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с двусторонней пневмонией. 18 октября его состояние здоровья ухудшилось, интенсивная терапия не дала положительного результата.



«Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания», — говорится в сообщении.



За сутки в ВСУ выявили 29 заболевших коронавирусной болезнью, из них шестеро госпитализированы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 19 октября коронавирусом в ВСУ болеет 1060 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3 270 человек.

За минувшие сутки в Украине выявлено 4766 заболевших коронаиврусом. Кроме того, 66 человек умерли, а 1112 выздоровели.