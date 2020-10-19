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В Мариуполе откроют новую ПЦР-лабораторию

19 октября 2020, 12:06

В Мариуполе откроют новую ПЦР-лабораторию

В Мариуполь Донецкой области прибыла новая ПЦР-лаборатория для исследования проб на коронавирус. Об этом сообщает заместительница мэра города Ксения Сухова, передает 0629.

По словам чиновницы, лаборатория заработает 22 октября. В настоящее время муниципалитет дополнительно закупает центрифуги и другие комплектующие.

Сухова отметила, что лаборатория должна включать 2 бригады лаборантов, на сегодня сформирована одна — из сотрудников первого звена медицины. Она заверила, что вторую бригаду сформируют до 1 ноября, чтобы делать 600 проб в сутки.

Лаборатория позволит получать результаты анализов уже через 1,5-2 часа.

На сегодня в Мариуполе работают две государственные ПЦР-лаборатории.

За минувшие сутки в Донецкой области из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще два человека. За воскресенье, 18 октября, коронавирус в области диагностировали у 126 человек.

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