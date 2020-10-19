Авторы книги о Стусе обжалуют решение суда в пользу Медведчука

Издательство «Vivat» подаст апелляцию на решение Дарницкого райсуда Киева о запрете распространять книгу «Дело Василия Стуса» в нынешней редакции, которая по мнению суда, нарушает честь и достоинство нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом сообщила гендиректор издательства Юлия Орлова.



«Этот суд — прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус — не завершено. Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником, мы победим сразу. Мы приняли непростое финансовое, но вполне понятное для нас с точки зрения морали решение идти в Апелляционный суд», — написала она.



Апелляция будет подана, когда ответчик получит полный текст решения суда.



Ранее суд принял сторону истца, нардепа Виктора Медведчука, который был адвокатом диссидента Василия Стуса, и запретил распространять книгу в ее нынешней редакции. Решение не распространяется на те экземпляры, которые уже есть в библиотеках или были проданы.

Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что будет требовать через суд запретить ее распространение.



Медведчук считает, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, которые не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство .



В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в судебном процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки.



Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.