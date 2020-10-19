На Луганщине вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Луганской области введены дополнительные ограничения в связи с отнесением региона в красную зону карантина. Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.



Дополнительно к ограничениям, предусмотренными пунктами 11 — 14 постановления Кабмина № 641, в области запрещено:



— посещение учебных заведений, кроме учеников спецшкол, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения санитарных правил;



— прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей «автоконцерта»;



— прием посетителей в кинотеатрах (кроме «автокинотеатров»);



— работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, кроме оказания адресной доставки и заказов на вынос;



— прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности, кроме приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;



— посещение получателями социальных или реабилитационных услуг заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги, кроме учреждений, оказывающих социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.



Образовательным учреждениям всех уровней подготовки поручено ввести с 15 октября по 15 ноября дистанционное обучение.



Ограничения вводятся до принятия отдельного распоряжения.

В Минздраве пояснили, что Луганская область попала в «красную» зону эпидемиологической опасности, потому что загруженность мест в больницах региона для больных коронавирусом пять дней подряд превышала 75%.