Боевику из Горловки заочно сообщили о подозрении в избиении задержанных

Боевику группировки «ДНР» заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, житель Горловки вступил в ряды незаконного вооруженного формирования России, в составе которого принимал участие в «вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных Сил Украины и незаконном задержании проукраинские настроенных граждан».



В прокуратуре рассказали, что в январе 2015 года злоумышленник вместе с другими боевиками, вооруженными автоматами, в багажнике автомобиля вывезли одного из бывших сотрудников МВД Украины к зданию местного мотеля. Боевики связали его и избили резиновой палкой и молотком «с целью получения данных о сотрудничестве потерпевшего с ВСУ».



Против подозреваемого выдвинуты обвинения по статьям Уголовного кодекса о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и террористической организации, а также за нарушение законов и обычаев войны.