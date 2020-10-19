В «ЛНР» заявили, что закрытый КПВВ стабилизирует ситуацию с COVID-19

«Министр здравоохранения» группировки «ЛНР» Наталья Пащенко заявила, что закрытие КПВВ «Станица Луганская» может стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и пневмонией в ОРЛО.



«Однозначно это выгодный для нас момент, потому что то, что мы сегодня не имеем поступления и миграции в сторону Украины, это выгодно для "ЛНР"», — сказала Пащенко.



В то же время ранее она говорила, что рост заболеваемости пневмонией и COVID-19 вызван тотальным несоблюдением населением санитарно-противоэпидемических мер.



Кроме того, в Луганске чуть более месяца назад самопровозглашенные власти организовывали массовые мероприятия, а соблюдение мер безопасности не контролировалось.

Ранее Наталья Пащенко назвала размещение больных в коридорах больниц «нормой».



«ЛНР» закрыла свой КПВВ после закрытия пропускного пункта с украинской стороны в одном дорожном коридоре у Станицы Луганской. Ежедневно в одну и другую сторону его проходили 1500-2000 человек. Сейчас люди, проживающие в ОРЛО, отрезаны от контролируемой Украиной территории.