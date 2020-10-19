«ДНР» за сутки зафиксировала 160 случаев пневмоний

В неподконтрольных районах Донецкой области «ДНР» зарегистрировала 160 случаев пневмоний. Об этом сообщил «минздрав ДНР».



Там добавили, что на лечении находятся 1983 пациента с воспалением легких, из них 371 на кислородной поддержке. Отметим, что воспаление легких — это заболевание, которое чаще всего возникает при осложнении COVID-19. Также «министр здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко сообщал, что заболеваемость пневмонией в ОРДО за последние три недели увеличилась.



В воскресенье формирование тестирование не проводит. По состоянию на 18 октября «ДНР» подтверждает 5278 случаев заболевания COVID-19, из которых 2369 человек выздоровели, летальных случаев — 349.

Ранее «ДНР» заявляла, что больных может быть больше, так как проводят недостаточно тестов.