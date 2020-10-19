Водитель «гуманитарной миссии» пытался вывезти из ОРДО украшения и женские колготы

В Донецкой области в кабине грузовика, который возвращался из неподконтрольных районов Донецкой области, обнаружили украшения и женские колготы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.







«Вчера из временно оккупированной части Донецкой области через КПВВ "Новотроицкое" возвращалась колонна грузовиков, которая накануне доставляла гуманитарный груз от одной из международных организаций. Во время проверки в кабине одного из транспортных средств обнаружили спрятанные украшения из желтого металла (по предварительной информации, золото) весом 11 г и 71 пакет с женскими колготами», — говорится в сообщении.







Водитель-нарушитель признался, что хотел немного заработать и в Донецке приобрел эти товары на продажу. Представителями ГФС товар изъят для принятия соответствующего правового решения.