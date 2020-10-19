Зеленский поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в ТКГ

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поблагодарил их представителей за участие в заседаниях Трёхсторонней контактной группы по Донбассу.



Об этом сообщил Офис президента.



Зеленский также отметил их привлеченность к работе над гуманитарными вопросами. В частности, по взаимному освобождению удерживаемых лиц, доступу Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях и тому подобное.



На этом же заседании Владимир Зеленский сказал, в каком случае в Украине снова введут жесткий карантин.