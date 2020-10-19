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В послании к Раде Зеленский сделает акцент на Крыме и развитии экономики Донбасса — «Интерфакс»

19 октября 2020, 22:53

В послании к Раде Зеленский сделает акцент на Крыме и развитии экономики Донбасса — «Интерфакс»

Президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном традиционном послании главы государства к Верховной Раде призовет граждан соблюдать меры для защиты от COVID-19, сделает акцент на создании «Крымской платформы» и стратегии развития экономики Донбасса.

Об этом ссылаясь на источник в ОП сообщил «Интерфакс-Украина».

По вопросу Крыма будет озвучена идея создания формата «Крымская платформа», которая должна будет направлена на координацию международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Президент уже предметно обсудил эту инициативу со странами ЕС, Великобританией, Канадой, Турцией, и многие выразили готовность присоединиться и принимать в ней активное участие.

Источник указал, что Зеленский намерен разъяснить, почему необходим новый экономический подход к ситуации на Донбассе.

«Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской области мы строим новый Донбасс, сильный, современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия, нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам, и работа над ней уже началась», — подчеркнул собеседник агентства.

Отметим, что вопрос о свободной экономической зоне включен в 5 вопросов Зеленского, которые зададут жителям Украины в день проведения местных выборов.

Президент также в своем послании сделает акцент на развитии Вооруженных сил Украины.

Детальнее о СЭЗ смотрите в Дайджесте «Новостей Донбасса»:


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