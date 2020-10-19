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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

19 октября 2020, 23:58

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще два человека. За воскресенье, 18 октября, коронавирус в области диагностировали у 126 человек. С начала пандемии выявили 7134 заболевших коронавирусом. Из них 2281 человек выздоровел, а 82 умерли.

В Луганской области зафиксировано 45 заболевших COVID-19 и один летальный случай. Всего выявлено 2467 заболевших, из них выздоровели 780 человек, а умерли 43.

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 12 новых случаев заболевания COVID-19 и три летальных случая. По состоянию на 19 октября «ЛНР» признает 1352 заболевших коронавирусом в ОРЛО, из которых 991 человек выздоровел, 64 — умерли.

Правительство работает над развертыванием коек для пациентов с коронавирусом в немедицинских учреждениях Донецкой области, Киеве и Одессе.

Политика

Первый вице-премьер, глава МинВОТ Алексей Резников считает, что Украине нужны «новые альянсы» в вопросе деоккупации части территорий Донецкой и Луганской областей.

Общество

В «минздраве ЛНР» назвали «нормальной ситуацией», когда больницы вынужденны размещать койки с пациентами в коридорах на фоне роста заболеваемости коронавирусом и пневмонией.

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