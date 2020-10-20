Штаб ООС зафиксировал два нарушения перемирия на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили договоренности о режиме прекращения огня. Об этом заявил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что вблизи населенного пункта Луганское применялся ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. В штабе отметили, что выстрелы боевиков был неприцельными и не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.



А в районе Авдеевки, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы, зафиксирован пролет беспилотника боевиков с пересечением линии соприкосновения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник было подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование, рассказали в штабе ООС.



С начала текущих суток на Донбассе украинская сторона обстрелов не зафиксировала.