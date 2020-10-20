Почти половина украинцев не поддерживают создание СЭЗ на Донбассе — соцопрос КМИС

45% украинцев не поддерживают предоставление статуса свободной экономической зоны Донецкой и Луганской областям, тогда как поддерживают эту инициативу 33,5%.



Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 17-19 октября по поводу инициированного президентом на 25 октября общенационального опроса.



При этом на западе страны поддерживают такую инициативу 27,1% опрошенных, не поддерживает 53,1%, в центре — 28,1% и 50,8%, на юге — 37,1% и 32,7%, на востоке, в том числе и на Донбассе 45,8% поддерживают, 35,5% — нет.



Среди избирателей партии «Слуга народа» такую инициативу поддерживают 19,8% опрошенных, 50,6% не поддерживают, среди избирателей партии «Европейская солидарность» — 11,3% и 79,6% соответственно. Среди избирателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 68,2% поддерживают, 17,6% не поддерживают, среди избирателей партии «Батькивщина» — 40,7% и 50,2% соответственно.



Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 505 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,5% для показателей, близких к 50%, и 2,7% для показателей близких к 10%.

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Второй вопрос касается того, поддерживают ли граждане создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях.



В Офисе президента уточнили, что речь идет о создании специальных экономических условий на подконтрольной части Донбасса. На Банковой считают, что такой пример поможет «сшить» регион и будет способствовать реинтеграции.



В ОП также отметили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Но его результаты станут ориентиром для главы государства при принятии важных решений.



Ожидается, что опрос 25 октября пройдет за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства.