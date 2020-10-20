«ДНР» выявила еще 114 заболевших коронавирусом. 18 человек умерли

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявили 114 заболевших коронавирусом. Кроме того, зафиксировано 18 смертей, вызванных COVID-19, — скончались мужчины в возрасте от 59 до 84 лет и женщины в возрасте от 47 до 84 лет.



Об этом сообщает «Минздрав ДНР».



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 5392 заболевших коронавирусом. Из них уже выздоровели 2418 человек, а умерли 367. Продолжают болеть 2607 пациентов.



Также за сутки выявлено 212 случаев пневмоний, из них 119 человек госпитализировано. Всего на лечении 1987 пациента с пневмониями, из них 381 на кислородной поддержке (+54 за сутки).