Российские пограничники перестали пропускать украинцев в РФ по ID-паспортам

Российские пограничники перестали пропускать граждан Украины в РФ по ID-паспортам. Несмотря на упрощенную процедуру пересечения границы, установленной Россией для жителей ОРДЛО, по новым украинским документам их также не пускают.



Об этом сообщила «Страна», ссылаясь на комментарий пограничной службы РФ.



«Да, мы действительно перестали пропускать с "вытягом". Вы не первые звоните, поэтому я детально объясню. Есть указ президента Путина №74, на его основании потом выпускалось распоряжение правительства. В документах записано, с какими документами граждане Украины могут въезжать в Россию. Но люди редко такое читают. Поэтому и продолжали ездить с этой ID-картой и "вытягом", которого нет в перечне документов для въезда. Мы делали поблажку — пропускали. Сейчас вы видите какая ситуация [с коронавирусом]. Поэтому мы убрали поблажку и вернулись к законным основаниям», — сказали в российском ведомстве.



В то же время из ОРДЛО, согласно указу Владимира Путина №74 о признании документов «Л-ДНР», граждане могут выезжать в Россию по «паспорту ДНР».

Отметим, что с 1 марта граждане Украины смогут пересекать границу с Россией исключительно по заграничным паспортам. Его при выезде в РФ нужно будет предъявлять украинским пограничникам. Россия продолжала пропускать украинцев по внутренним паспортам, а также по загранпаспортам.